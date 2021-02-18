Он отметил, что его содержание обходится в десяти миллионов рублей, выделенных из бюджета, но работы на благо жителей и республики не ощущается. В этой связи, подчеркнул Сергей Меликов, в ближайшее время Постпредство ждут преобразования.
Постпредство Дагестана в Москве ждут преобразования
- Автор Хадижат
- 18 февраля, 2021. Четверг 07:34
Сергей Меликов раскритиковал работу Постпредства Республики Дагестан в столице России.
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