ЗАМАНА - Постпредство Дагестана в Москве ждут преобразования

Постпредство Дагестана в Москве ждут преобразования

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18 февраля, 2021. Четверг 07:34
Постпредство Дагестана в Москве ждут преобразования

Сергей Меликов раскритиковал работу Постпредства Республики Дагестан в столице России.

Постпредство Дагестана в Москве ждут преобразования
Общество

Он отметил, что его содержание обходится в десяти миллионов рублей, выделенных из бюджета, но работы на благо жителей и республики не ощущается. В этой связи, подчеркнул Сергей Меликов, в ближайшее время Постпредство ждут преобразования.

 

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