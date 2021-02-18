ЗАМАНА - В Дагестане строительство завода по переработке ТКО получит досрочное финансирование

В Дагестане строительство завода по переработке ТКО получит досрочное финансирование

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18 февраля, 2021. Четверг 07:51
В Дагестане строительство завода по переработке ТКО получит досрочное финансирование

Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров в рамках расширенного заседания Правительства республики сообщил, что в Дагестане будет проведена работа по получению досрочного финансирования на строительство завода по переработке ТКО.

В Дагестане строительство завода по переработке ТКО получит досрочное финансирование
Общество

Напомним, что в в конце января руководитель республики провел рабочее совещание с участием представителей ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), в рамках которого была дана реальная оценка ситуации  с ТКО в регионе, а также выработан алгоритм действий для решения имеющихся трудностей.

 

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