В Дагестане строительство завода по переработке ТКО получит досрочное финансирование

Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров в рамках расширенного заседания Правительства республики сообщил, что в Дагестане будет проведена работа по получению досрочного финансирования на строительство завода по переработке ТКО.

Напомним, что в в конце января руководитель республики провел рабочее совещание с участием представителей ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), в рамках которого была дана реальная оценка ситуации с ТКО в регионе, а также выработан алгоритм действий для решения имеющихся трудностей.

