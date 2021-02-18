ЗАМАНА - Cергей Меликов встретился с блогерами и представителями молодежных организаций Дагестана

Cергей Меликов встретился с блогерами и представителями молодежных организаций Дагестана

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18 февраля, 2021. Четверг 08:09
Cергей Меликов встретился с блогерами и представителями молодежных организаций Дагестана

«Одним из главных источников информации для современной молодежи являются блогеры и интернет-порталы», подчеркнул врио Главы Дагестана Сергей Меликов на встрече с представителями молодежных общественных организаций и блогерами Дагестана.

Открывая встречу, Сергей Меликов отметил что не хотел бы видеть ее стандартным совещанием.
«Моя цель понять, какие есть проблемы в молодёжной среде, как они отражаются в социальных сетях и выработать какие то решения», отметил Глава Дагестана.

В рамках встречи, у присутствующих была возможность задать свой вопрос или поднять волнующую тему. Так, к примеру, блогер Булач Чанкалаев поблагодарил Сергея Меликова за внимание к семье погибших братьев Гасангусейновых и за озеро «Ак-Гёль».
Ещё одной темой, которую представители интернет-сообщества подняли на встрече стало молодёжное предпринимательство.
Было заявлено, что большая часть молодёжи не знает о мерах поддержки.
В завершении встречи, Сергей Меликов поблагодарил представителей дагестанской молодежи за активность и желание менять жизнь в республике к лучшему а также наградил благодарственными письмами руководителей наиболее отличившихся общественных организаций.

 

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