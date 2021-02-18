ЗАМАНА - Залкип Курбанов отстранен от занимаемой должности

Залкип Курбанов отстранен от занимаемой должности

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18 февраля, 2021. Четверг 07:44
Залкип Курбанов отстранен от занимаемой должности

Руководитель ФГУП «Минмелиоводхоз» Залкип Курбанов временно отстранён от должности на время следствия, такое решение принял Советский райсуд Махачкалы.

Залкип Курбанов отстранен от занимаемой должности
Общество

Напомним, что Курбанов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении государству ущерба на сумму в 30 миллионов рублей.

 

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