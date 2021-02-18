Напомним, что Курбанов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении государству ущерба на сумму в 30 миллионов рублей.
Залкип Курбанов отстранен от занимаемой должности
- Автор Хадижат
- 18 февраля, 2021. Четверг 07:44
Руководитель ФГУП «Минмелиоводхоз» Залкип Курбанов временно отстранён от должности на время следствия, такое решение принял Советский райсуд Махачкалы.
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