Система вызова служб экстренного реагирования "112" начнет работу в Дагестане

Кроме того, изменятся и номера телефонов для вызова некоторых служб экстренного реагирования. «Начать внедрение с 29.03.2021 в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи на территории Республики Дагестан одного номера "112" для доступа обеспечения в систему вызова экстренных оперативных служб по одному общему номеру 112», сообщается в тексте распоряжения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Россия. Подчеркивается, что, кроме номера 112 для вызова экстренных оперативных служб, в сетях местной телефонной связи будут употребляться трехзначные номера «101», «102», «103» и «104», а также продолжает работать формат набора номера двузначные номера «01», «02», «03», «04».