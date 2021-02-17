ЗАМАНА - Система вызова служб экстренного реагирования "112" начнет работу в Дагестане

Система вызова служб экстренного реагирования "112" начнет работу в Дагестане

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17 февраля, 2021. Среда 15:55
Система вызова служб экстренного реагирования &quot;112&quot; начнет работу в Дагестане

Система вызова служб экстренного реагирования «112» с 29 марта начнет работу в Республике Дагестан.

Система вызова служб экстренного реагирования "112" начнет работу в Дагестане
Общество

Кроме того, изменятся и номера телефонов для вызова некоторых служб экстренного реагирования. «Начать внедрение с 29.03.2021 в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи на территории Республики Дагестан одного номера "112" для доступа обеспечения в систему вызова экстренных оперативных служб по одному общему номеру 112», сообщается в тексте распоряжения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Россия. Подчеркивается, что, кроме номера 112 для вызова экстренных  оперативных служб, в сетях местной телефонной связи будут употребляться трехзначные номера «101», «102», «103» и «104», а также продолжает работать формат набора номера двузначные номера «01», «02», «03», «04».

 

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