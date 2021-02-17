ЗАМАНА - В Дагестане восстановлено электроснабжение

В Дагестане восстановлено электроснабжение

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17 февраля, 2021. Среда 15:46
В Дагестане восстановлено электроснабжение

В Акушинском и Буйнакском районах Республики Дагестан восстановили снабжение электроэнергией. В среду из-за снегопада в республике без света оказались свыше 30 тысяч человек.

В Дагестане восстановлено электроснабжение
Общество

«Энергетики Республики Дагестан к 14:13 вернули нарушенное снегопадом снабжение электроэнергией в Акушинском и Буйнакском районах республики», —сообщили пресс-центре организации «Россети-Северный Кавказ». Уточним, что по причине снегопада без света оставались 31,7 тысяча человек, 7,8 тысяча из них дети.
На данный момент специалисты Россетей продолжают мониторинг погодной обстановки в регионе и контролируют работу энергооборудования.

 

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