«Энергетики Республики Дагестан к 14:13 вернули нарушенное снегопадом снабжение электроэнергией в Акушинском и Буйнакском районах республики», —сообщили пресс-центре организации «Россети-Северный Кавказ». Уточним, что по причине снегопада без света оставались 31,7 тысяча человек, 7,8 тысяча из них дети.
На данный момент специалисты Россетей продолжают мониторинг погодной обстановки в регионе и контролируют работу энергооборудования.
В Дагестане восстановлено электроснабжение
- Автор Хадижат
- 17 февраля, 2021. Среда 15:46
В Акушинском и Буйнакском районах Республики Дагестан восстановили снабжение электроэнергией. В среду из-за снегопада в республике без света оказались свыше 30 тысяч человек.
«Энергетики Республики Дагестан к 14:13 вернули нарушенное снегопадом снабжение электроэнергией в Акушинском и Буйнакском районах республики», —сообщили пресс-центре организации «Россети-Северный Кавказ». Уточним, что по причине снегопада без света оставались 31,7 тысяча человек, 7,8 тысяча из них дети.
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