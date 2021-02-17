В Табасаранском районе планируется строительство турбазы

В Дагестане готовятся к открытию новой туристической базы в Табасаранском районе. Строительство комплекса, рассчитанного на пятьдесят отдыхающих, запланировано на начало лета.

«Мы обсудили вопрос строительства базы в селе Гулли Табасаранского района с бизнесменом Гусейни Халимбековым. Заручились поддержкой жителей села, которым эта идея пришлась по душе. Они дали согласие на выделение земли для проекта", комментирует ситуацию ТАСС глава муниципалитета Магомед Курбанов. По его словам, в рамках туристической базы запланировано строительство 10 коттеджей, а также развитие конного и пешего туризма.