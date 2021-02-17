Меценат Омар Муртузалиев выделит 5 млн рублей на помощь в вывозе мусора в Махачкале

Меценат выделил на решение "мусорного" вопроса в городе 5 миллионов рублей. "Мне известно, что сейчас Махачкала переживает непростой период, связанный с вывозом мусора. Я решил помочь столице Дагестана в решении этого вопроса", подчеркнул Муртузалиев. Отметим, что Омар Муртузалиев и ранее проявлял участие в жизни республики. Так, например, в период пандемии, поддерживая фонд «Чистое сердце» он помогал махачкалинцам, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, а также через городской штаб обеспечивал медицинский персонал Дагестана средствами индивидуальной защиты.