Дворец культуры "Дагдизель" признан объектом культурного наследия

Министерство культуры Рф выпустило распоряжение о регистрации Дворца культуры «Дагдизель» с прилегающей парковой территорией и оградой в качестве объекта культурного наследства местного значения.

ДК «Дагдизель» включен в Единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Ему присвоен регистрационный номер. Сейчас обладатели строительного ансамбля отвечают за его сохранность.

Уточним, что ранее винно-коньячному завод «Избербашский» один из собственников территории дворца культуры, выступал с требованием признать незаконным акт об установлении историко-культурной ценности дворца культуры завода «Дагдизель». В удовлетворении данного иска было отказано.