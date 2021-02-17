ДК «Дагдизель» включен в Единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Ему присвоен регистрационный номер. Сейчас обладатели строительного ансамбля отвечают за его сохранность.
Уточним, что ранее винно-коньячному завод «Избербашский» один из собственников территории дворца культуры, выступал с требованием признать незаконным акт об установлении историко-культурной ценности дворца культуры завода «Дагдизель». В удовлетворении данного иска было отказано.
Дворец культуры "Дагдизель" признан объектом культурного наследия
- Автор Хадижат
- 17 февраля, 2021. Среда 14:57
Министерство культуры Рф выпустило распоряжение о регистрации Дворца культуры «Дагдизель» с прилегающей парковой территорией и оградой в качестве объекта культурного наследства местного значения.
ДК «Дагдизель» включен в Единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Ему присвоен регистрационный номер. Сейчас обладатели строительного ансамбля отвечают за его сохранность.
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