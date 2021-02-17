ЗАМАНА - Ректор ДГУ встретился с представителями Банка ВТБ

Ректор ДГУ встретился с представителями Банка ВТБ

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17 февраля, 2021. Среда 13:08
Ректор ДГУ встретился с представителями Банка ВТБ Ректор ДГУ встретился с представителями Банка ВТБ Ректор ДГУ встретился с представителями Банка ВТБ Ректор ДГУ встретился с представителями Банка ВТБ

Взаимодействие университета и банковских структур – это обучение и дальнейшее трудоустройство молодых специалистов, финансирование научных проектов, обмен опытом в сфере инновационных технологий. Дагестанский госуниверситет открыт к сотрудничеству с научными, государственными и коммерческими организациями. Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов встретился с представителями крупнейшего банка России - ВТБ.

Ректор ДГУ встретился с представителями Банка ВТБ
Общество

ВТБ предлагает российским вузам несколько интересных проектов. «Во многих вузах нашей страны открыта так называемая кафедра ВТБ: берется какая-то аудитория в университете, которая ремонтируется из средств нашего банка. Также мы запустили кампусный проект – это карты для студентов, преподавателей и сотрудников вуза. На карту не только начисляются деньги, она служит пропуском на территорию учебного заведения, библиотеку и другие здания вуза», – рассказал управляющий директор, начальник отдела по развитию розничного бизнеса Ставропольского регионального Банка ВТБ Станислав Самокиш. Эндаумент-фонд – целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях, – еще один проект, который Банк ВТБ может запустить совместно с университетом. «Такие проекты достаточно интересны университету, у ДГУ уже есть предложения от других банковских структур. Мы сотрудничаем со СберБанком, Россельхозбанком и отделением Банка России – Национальным банком Дагестана. Мы ценим тот факт, что такая крупная корпорация, как Банк ВТБ проявляет интерес к работе с ДГУ», – отметил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Прорывные идеи студентов Даггосуниверситета нередко финансируются предпринимателями республики. «Каждый год в ДГУ проходит конкурс молодежных проектов Uneco, самые лучшие из них в дальнейшем реализуются с помощью бизнес-сообщества. Банк ВТБ мог бы стать хорошим партнером для нас и тоже помогать молодежи осуществлять их идеи», – заявил декан экономического факультета ДГУ Мурад Исаев. Он предложил корпорации открыть в ДГУ трейдерские и брокерские курсы, учебные лаборатории по ценным бумагам. «Многие студенты ДГУ активно занимаются инвестициями, им эта тема интересна», – сказал Исаев.
На встрече был озвучен ряд предложений со стороны ВТБ для Дагестанского госуниверситета. Стороны договорились о продолжении диалога.

Во встрече принимали участие также проректор по экономике ДГУ Назирхан Гаджиев, начальник управления экономики и финансов вуза Елена Видина, начальник управления бухгалтерского учета и финансового контроля Мухтарат Сулейманова, управляющая Ставропольским региональным отделением Банка ВТБ Елена Винокурова и директор Банка ВТБ (Каспийск) Юсуп Аскадинов.

 

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