В настоящий момент, по данным источника, в работах во восстановлению электроэнергии задействовано восемь бригад электросетей с восьмью единицами техники.
Более 30 тыс. жителей Дагестана, проживающих в Буйнакском и Акушинском районах республики остались без света из-за сильного ветра, сообщает ТАСС со ссылкой на сайте ГУ МЧС по РД.
В настоящий момент, по данным источника, в работах во восстановлению электроэнергии задействовано восемь бригад электросетей с восьмью единицами техники.
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