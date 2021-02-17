Пациенты медучреждения, по мнению, врио министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, быстрее восстановятся и вернутся в нормальный ритм жизни.
Перенесшие коронавирус пройдут реабилитацию в Махачкале
- Автор Арслан
- 17 февраля, 2021. Среда 11:42
Отделение реабилитации для перенесших COVID-19 пациентов, с которыми, по данным дагестанского минздрава, будут работать пульмонологи, неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевт, мануальный терапевт и многие другие, открыли на базе Республиканской клинической больницы № 2.