Дагестанца наградили «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Знаком отличия за заслуги перед северной столицей России, согласно постановлению губернатора города, награжден первый заместитель начальника Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Али Алиев, сообщается на сайте ветеринарной службы.

Огромная заслуга Алиева, по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, заключается в создании и развитии одной из лучших в России ветеринарных служб, оснащенной на сегодняшний день одним из лучших оборудований мира.