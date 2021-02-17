Огромная заслуга Алиева, по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, заключается в создании и развитии одной из лучших в России ветеринарных служб, оснащенной на сегодняшний день одним из лучших оборудований мира.
Дагестанца наградили «За заслуги перед Санкт-Петербургом»
- Автор Арслан
- 17 февраля, 2021. Среда 10:07
Знаком отличия за заслуги перед северной столицей России, согласно постановлению губернатора города, награжден первый заместитель начальника Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Али Алиев, сообщается на сайте ветеринарной службы.
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