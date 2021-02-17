ЗАМАНА - В Махачкале разработают новую концепцию для прибрежного парка  

В Махачкале разработают новую концепцию для прибрежного парка  

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17 февраля, 2021. Среда 09:16
В Махачкале разработают новую концепцию для прибрежного парка  

 

За разработку нового плана для развития прибрежного парка «Лунный берег», по сообщению Мирмола, займутся «Архитектурное бюро Т. Башкаева», «Студия Камиль Цунтаев» и «МЭГЛИ ПРОЕКТ».

В Махачкале разработают новую концепцию для прибрежного парка  
Общество

Отмечено, что минусами старой концепции объекта – мало зелени и близость с железной дорогой.

 

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