Отмечено, что минусами старой концепции объекта – мало зелени и близость с железной дорогой.
В Махачкале разработают новую концепцию для прибрежного парка
- Автор Арслан
- 17 февраля, 2021. Среда 09:16
За разработку нового плана для развития прибрежного парка «Лунный берег», по сообщению Мирмола, займутся «Архитектурное бюро Т. Башкаева», «Студия Камиль Цунтаев» и «МЭГЛИ ПРОЕКТ».
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