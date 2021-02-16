Кроме того, ведомством также была опровергнута информация о наркомании среди школьников.
Комментируя сведения информационного агентства ФАН о том, что в Дагестане растет число наркозависимых девушек, в региональном министерстве здравоохранения подчеркнули, что они не действительны.
Кроме того, ведомством также была опровергнута информация о наркомании среди школьников.
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