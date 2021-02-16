ЗАМАНА - Дагестанский минздрав опроверг информацию о наркомании среди девушек

Дагестанский минздрав опроверг информацию о наркомании среди девушек

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16 февраля, 2021. Вторник 22:25
Дагестанский минздрав опроверг информацию о наркомании среди девушек

Комментируя сведения информационного агентства ФАН о том, что в Дагестане растет число наркозависимых девушек, в региональном министерстве здравоохранения подчеркнули, что они не действительны.

Дагестанский минздрав опроверг информацию о наркомании среди девушек
Общество

Кроме того, ведомством также была опровергнута информация о наркомании среди школьников.

 

 

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