Жители республики позвонив по бесплатной горячей линии с 09 до 18 часов по телефону: 8 800 533 80 88, смогут рассказать о точках распространения, производства и сбыта наркотиков а также психотропных средств.
Операторы горячей линии также будут проводить консультативную деятельность, проводя профилактическую работу и отвечая на вопросы, касающиеся наркозависимости.
Как подчеркивает начальник отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД Фарман Меликов, задача горячей линии предоставить населению достоверные сведения по вопросам наркозависимости и дать необходимые консультации.
Уточним, что антинаркотическая горячая линия открыта по поручению врио Главы РД Сергея Меликова.
В Дагестане запускают антинаркотическую горячую линию
- Автор Хадижат
- 17 февраля, 2021. Среда 08:27
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан открывает горячую линию по работе антинаркотической направленности.
Жители республики позвонив по бесплатной горячей линии с 09 до 18 часов по телефону: 8 800 533 80 88, смогут рассказать о точках распространения, производства и сбыта наркотиков а также психотропных средств.
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