В Дагестане запускают антинаркотическую горячую линию

Жители республики позвонив по бесплатной горячей линии с 09 до 18 часов по телефону: 8 800 533 80 88, смогут рассказать о точках распространения, производства и сбыта наркотиков а также психотропных средств.

Операторы горячей линии также будут проводить консультативную деятельность, проводя профилактическую работу и отвечая на вопросы, касающиеся наркозависимости.

Как подчеркивает начальник отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД Фарман Меликов, задача горячей линии предоставить населению достоверные сведения по вопросам наркозависимости и дать необходимые консультации.

Уточним, что антинаркотическая горячая линия открыта по поручению врио Главы РД Сергея Меликова.