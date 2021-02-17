Сергей Меликов проведет встречу с блогерами республики

Сообщается, что в рамках встречи запланировано обсуждение возможного сотрудничества общественных деятелей, активистов и блогеров с органами власти. Участники встречи получат возможность задать интересующие их вопросы и представить свои предложения Главе республики. Прямая трансляция встречи будет вестись с 16:00 на официальной странице, информирующей о работе Главы РД в Instagram.