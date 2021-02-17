ЗАМАНА - Сергей Меликов проведет встречу с блогерами республики

Сергей Меликов проведет встречу с блогерами республики

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17 февраля, 2021. Среда 08:42
Сергей Меликов проведет встречу с блогерами республики

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов 17 февраля, проведет встречу с представителями молодежных некоммерческих объединений, веб-сообщества и ведущими блогерами республики.

Сергей Меликов проведет встречу с блогерами республики
Общество

Сообщается, что в рамках встречи запланировано обсуждение возможного сотрудничества общественных деятелей, активистов и блогеров с органами власти. Участники встречи получат возможность задать интересующие их вопросы и представить свои предложения Главе республики. Прямая трансляция встречи будет вестись с 16:00 на официальной странице, информирующей о работе Главы РД в Instagram.

 

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