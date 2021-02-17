В ходе диалога, были рассмотрены вопросы сотрудничества власти с религиозными объединениями, также оговорена их роль в формировании духовности и нравственности в молодежных кругах. Также, в рамках встречи, особое внимание было уделено теме совместных мероприятий, направленных на духовное и патриотическое воспитание юного поколения.
Глава региона поблагодарил религиозных деятелей за работу, проведеную в период пандемии и обратил внимание необходимость проведения разъясненительной работы с населением по необходимости вакцинации от коронавируса.
Сергей Меликов провел встречу с лидерами религиозных конфессий Дагестана
- Автор Хадижат
- 17 февраля, 2021. Среда 00:06
Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов провел встречу с главами религиозных конфессий республики муфтием РД, председателем Совета алимов РД шейхом Ахмадом Афанди, архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом и председателем Централизованной религиозной организации иудейских общин РД Валерием Дибияевым.
В ходе диалога, были рассмотрены вопросы сотрудничества власти с религиозными объединениями, также оговорена их роль в формировании духовности и нравственности в молодежных кругах. Также, в рамках встречи, особое внимание было уделено теме совместных мероприятий, направленных на духовное и патриотическое воспитание юного поколения.
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