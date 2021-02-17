Сергей Меликов провел встречу с лидерами религиозных конфессий Дагестана

В ходе диалога, были рассмотрены вопросы сотрудничества власти с религиозными объединениями, также оговорена их роль в формировании духовности и нравственности в молодежных кругах. Также, в рамках встречи, особое внимание было уделено теме совместных мероприятий, направленных на духовное и патриотическое воспитание юного поколения.

Глава региона поблагодарил религиозных деятелей за работу, проведеную в период пандемии и обратил внимание необходимость проведения разъясненительной работы с населением по необходимости вакцинации от коронавируса.