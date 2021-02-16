ЗАМАНА - День инноваций в ДГУ

День инноваций в ДГУ

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16 февраля, 2021. Вторник 18:39
День инноваций в ДГУ День инноваций в ДГУ

ДГУ является центром инновационного развития  Дагестана, университет готовит специалистов, способных работать в условиях цифрой изменчивости. День инноваций главный вуз Дагестана встречает серьезным набором достижений в научной, образовательной деятельности, в реализации "третьей миссии" вуза.

День инноваций в ДГУ
Общество

Консорциум научных, образовательных организаций и высокотехнологичных компаний для решения задач научно-технологического развития региона реализуется по инициативе Дагестанского госуниверситета.

«В ДГУ создана модель инновационного университета как составной части инновационной системы региона. Образовательные программы вуза отвечают запросам рынка труда в условиях ускоренного научно-технологического развития общества. Важное место в инновационной деятельности университета занимает разработка и внедрение новых наукоемких промышленных технологий, – говорит ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. – Сегодня объекты инновационной инфраструктуры ДГУ — это  центры компетенций при подготовке специалистов для наукоемких секторов экономики и социальной сферы.  Необходимое условие развития вуза вовлечение в инновационную деятельность студентов и молодых ученых. Действующий в вузе Инжиниринговый центр «Цифровые платформы» — трансфер  технологий и компетенций по подготовке инженерных кадров для наукоемких отраслей промышленности».

Важное место в инновационной деятельности университета занимает разработка и внедрение новых промышленных технологий.

В ДГУ действует ФабЛаб  – открытая высокотехнологичная мастерская-лаборатория, где каждый может воплотить свою идею.  В мастерской  установлено 40 систем автоматизированного проектирования для работы студентов. Молодые исследователи могут представить проект на компьютере в виде виртуальной реальности, записать его на носитель и с напечатать с помощью 3D-принтера.

Ученые вуза также разработали высокотехнологичное оборудование по созданию сверхтонких барьерных покрытий, антибактерицидных покрытий, нанофлюидныхтеплоносителей, антикаррозийных покрытий.

В ДГУ активно развиваются био- и аква- технологии направленные на защиту  и сохранение экологии.

В период пандемии коронавируса инновационно-технологический центр и МИП «Экотех» разработали эффективные технологии для производства дезинфицирующих растворов на основе гипохлорита натрия с использованием системы диафрагменного электролиза.

Разработками ученых заинтересовались Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан и Управление Роспотребнадзора по РД.

Студенты Даггосуниверситета совершают открытия и разрабатывают проекты на площадках молодежного инновационного центра, проектного офиса и Точки кипения ДГУ.

Аспирантка 2 курса Асият Магомедова разработала технологию очистки и обеззараживания питьевой воды с использованием электрохимически генерированного пероксида водорода. Студент 4 курса химического факультета Гамзат Гаджилов работает над созданием новой высокотехнологичной батареи. Взамен вредных литий-ионных аккумуляторов и студент предлагает батарею на основе углерода, которая обладает постоянной мощностью.

Инновационные исследования ведутся совместно с Государственным центром жидкостных теплоносителей Китая и Университетом им. Аристотеля в Салониках (Греция), университетом Колорадо, Испания, Чехия.

 

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