Консорциум научных, образовательных организаций и высокотехнологичных компаний для решения задач научно-технологического развития региона реализуется по инициативе Дагестанского госуниверситета.
«В ДГУ создана модель инновационного университета как составной части инновационной системы региона. Образовательные программы вуза отвечают запросам рынка труда в условиях ускоренного научно-технологического развития общества. Важное место в инновационной деятельности университета занимает разработка и внедрение новых наукоемких промышленных технологий, – говорит ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. – Сегодня объекты инновационной инфраструктуры ДГУ — это центры компетенций при подготовке специалистов для наукоемких секторов экономики и социальной сферы. Необходимое условие развития вуза вовлечение в инновационную деятельность студентов и молодых ученых. Действующий в вузе Инжиниринговый центр «Цифровые платформы» — трансфер технологий и компетенций по подготовке инженерных кадров для наукоемких отраслей промышленности».
Важное место в инновационной деятельности университета занимает разработка и внедрение новых промышленных технологий.
В ДГУ действует ФабЛаб – открытая высокотехнологичная мастерская-лаборатория, где каждый может воплотить свою идею. В мастерской установлено 40 систем автоматизированного проектирования для работы студентов. Молодые исследователи могут представить проект на компьютере в виде виртуальной реальности, записать его на носитель и с напечатать с помощью 3D-принтера.
Ученые вуза также разработали высокотехнологичное оборудование по созданию сверхтонких барьерных покрытий, антибактерицидных покрытий, нанофлюидныхтеплоносителей, антикаррозийных покрытий.
В ДГУ активно развиваются био- и аква- технологии направленные на защиту и сохранение экологии.
В период пандемии коронавируса инновационно-технологический центр и МИП «Экотех» разработали эффективные технологии для производства дезинфицирующих растворов на основе гипохлорита натрия с использованием системы диафрагменного электролиза.
Разработками ученых заинтересовались Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан и Управление Роспотребнадзора по РД.
Студенты Даггосуниверситета совершают открытия и разрабатывают проекты на площадках молодежного инновационного центра, проектного офиса и Точки кипения ДГУ.
Аспирантка 2 курса Асият Магомедова разработала технологию очистки и обеззараживания питьевой воды с использованием электрохимически генерированного пероксида водорода. Студент 4 курса химического факультета Гамзат Гаджилов работает над созданием новой высокотехнологичной батареи. Взамен вредных литий-ионных аккумуляторов и студент предлагает батарею на основе углерода, которая обладает постоянной мощностью.
Инновационные исследования ведутся совместно с Государственным центром жидкостных теплоносителей Китая и Университетом им. Аристотеля в Салониках (Греция), университетом Колорадо, Испания, Чехия.