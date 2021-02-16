Подобное решение было озвучено замом руководителя города Арсланом Арслановым в рамках аппаратного заседания 16 февраля. «По данным метеоспециалистов на протяжении всей недели на территории региона установится устойчиво холодная погода с обильным выпадением осадков. Всем службам нужно трудиться в режиме сверх готовности для недопущения возможных осложнений ситуации и оперативно ликвидировать их в случае появления», подчеркнул Арсланов.
Коммунальщики Хасавюрта переведены в режим повышенной готовности
- Автор Хадижат
- 16 февраля, 2021. Вторник 15:32
Коммунальные службы Хасавюрта переведены в режим повышенной готовности для снижению последствий приближающейся непогодицы.
Последнее от Хадижат
- На портале "Мой Дагестан" появился раздел "Вакцинация"
- Низами Гаджибалаев назначен на должность руководителя Пресс-службы Главы Дагестана
- Сборная Дагестана по вольной борьбе среди глухонемых стала лучшей на первенстве России
- В сети появился первый трейлер военной картины «Девятаев»
- В Табасаранском районе вакцинацию прошли тренеры и руководители спортивных школ