ЗАМАНА - Коммунальщики Хасавюрта переведены в режим повышенной готовности

Коммунальщики Хасавюрта переведены в режим повышенной готовности

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16 февраля, 2021. Вторник 15:32
Коммунальщики Хасавюрта переведены в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Хасавюрта переведены в режим повышенной готовности для снижению последствий приближающейся непогодицы.

Коммунальщики Хасавюрта переведены в режим повышенной готовности
Общество

Подобное решение было озвучено замом руководителя города Арсланом Арслановым в рамках аппаратного заседания 16 февраля. «По данным метеоспециалистов на протяжении всей недели на территории региона установится устойчиво холодная погода с обильным выпадением осадков. Всем службам нужно трудиться в режиме сверх готовности для недопущения возможных осложнений ситуации и оперативно ликвидировать их в случае появления», подчеркнул Арсланов.

 

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