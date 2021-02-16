Коммунальщики Хасавюрта переведены в режим повышенной готовности

Подобное решение было озвучено замом руководителя города Арсланом Арслановым в рамках аппаратного заседания 16 февраля. «По данным метеоспециалистов на протяжении всей недели на территории региона установится устойчиво холодная погода с обильным выпадением осадков. Всем службам нужно трудиться в режиме сверх готовности для недопущения возможных осложнений ситуации и оперативно ликвидировать их в случае появления», подчеркнул Арсланов.