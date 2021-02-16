Сводка вакцинации обновляется и актуализируется каждый день на базе данных Министерства здравоохранения Республики Дагестан. Кроме того ведется учет количества поступивших в регион доз препарата для вакцинации.
На портале "Мой Дагестан" появился раздел "Вакцинация"
- Автор Хадижат
- 16 февраля, 2021. Вторник 15:34
На портале «Мой Дагестан» открыт раздел "Вакцинация", где любой желающий может узнать последние новости о ходе вакцинопрофилактики и количестве привившихся.
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