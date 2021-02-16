ЗАМАНА - На портале "Мой Дагестан" появился раздел "Вакцинация"

На портале "Мой Дагестан" появился раздел "Вакцинация"

Автор
16 февраля, 2021. Вторник 15:34
На портале &quot;Мой Дагестан&quot; появился раздел &quot;Вакцинация&quot;

На портале «Мой  Дагестан» открыт раздел "Вакцинация", где любой желающий может узнать последние новости о  ходе вакцинопрофилактики  и количестве привившихся.

На портале "Мой Дагестан" появился раздел "Вакцинация"
Общество

Сводка вакцинации обновляется и актуализируется каждый день на базе данных Министерства здравоохранения Республики Дагестан. Кроме того ведется учет количества поступивших в регион доз препарата для вакцинации.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top