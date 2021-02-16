Теперь ученым интересно, как они туда попали, как давно они там, что они едят. Кроме того, по словам исследователей, назревает вопрос что будет с этими сообществами, если шельфовый ледник рухнет.
Ученые в Антарктиде обнаружили странных существ
- Автор Арслан
- 16 февраля, 2021. Вторник 10:34
«Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов», - сообщил один из исследователей Британской антарктической службы, комментируя обнаружение на шельфовом леднике Фильхнера существ, похожих на губки.