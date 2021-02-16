Ученые в Антарктиде обнаружили странных существ

«Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов», - сообщил один из исследователей Британской антарктической службы, комментируя обнаружение на шельфовом леднике Фильхнера существ, похожих на губки.

Теперь ученым интересно, как они туда попали, как давно они там, что они едят. Кроме того, по словам исследователей, назревает вопрос что будет с этими сообществами, если шельфовый ледник рухнет.