ЗАМАНА - Ученые в Антарктиде обнаружили странных существ

Ученые в Антарктиде обнаружили странных существ

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16 февраля, 2021. Вторник 10:34
Ученые в Антарктиде обнаружили странных существ

«Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов», - сообщил один из исследователей Британской антарктической службы, комментируя обнаружение на шельфовом леднике Фильхнера существ, похожих на губки.

Ученые в Антарктиде обнаружили странных существ
Общество

Теперь ученым интересно, как они туда попали, как давно они там, что они едят. Кроме того, по словам исследователей, назревает вопрос что будет с этими сообществами, если шельфовый ледник рухнет.

 

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