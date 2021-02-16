ЗАМАНА - Дагестанцы вновь будут получать выплаты пособий

Дагестанцы вновь будут получать выплаты пособий

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16 февраля, 2021. Вторник 09:46
Дагестанцы вновь будут получать выплаты пособий

Отметив, что процесс реорганизации завершен и учреждения социальной защиты приступили к возобновлению выплат пособий, в региональном минтруде заверили, что средства семьи с детьми начнут получать в ближайшее время.

Дагестанцы вновь будут получать выплаты пособий
Общество

Источник сообщил, что за январь-февраль 2021 года уже подготовлены приказы на перечисление денежных выплат.

 

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