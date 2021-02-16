ЗАМАНА - В горах Дагестана встретились с воинами-интернационалистами

В горах Дагестана встретились с воинами-интернационалистами

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16 февраля, 2021. Вторник 09:19
В горах Дагестана встретились с воинами-интернационалистами

Встреча с воинами-интернационалистами, которые на сегодняш

В горах Дагестана встретились с воинами-интернационалистами
Общество

ний день часто сталкиваются с проблемой улучшения жилищных условий участников афганской войны, прошла накануне в администрации Дахадаевского района.

В рамках очередного совещания с участием ветеранов афганских войн, руководитель района Джарулла Омаров дал поручения ответственным лицам изучить порядок очередности на вручение ветеранам-афганцам свидетельств на улучшение жилищных условий и оказать содействие в сборе необходимой документации и постановке на учет.

На мероприятии было отмечено, что в боевых действиях в Афганистане 32 года назад принимали участие 62 выходца из района, двое погибли.

 

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