Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди награждён медалью «За Верность Отчизне»

«Я всех вас считаю патриотами государства. Это чрезвычайно высочайшее звание. Вы патриоты. Я считаю вас героями. То, что вы пошли на войну это уже героизм. Я также без колебаний могу вас назвать наследниками ветеранов Великой Отечественной войны», заключил Муфтий Республики Дагестан. Ветераны-афганцы также высказали Муфтию свои предложения и рассказали о работе общественной организации ветеранов афганских событий, объединившей людей разных национальностей, ведь во время боевых действий все они были объединены одной целью защитить свою Родину.