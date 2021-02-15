«Я всех вас считаю патриотами государства. Это чрезвычайно высочайшее звание. Вы патриоты. Я считаю вас героями. То, что вы пошли на войну это уже героизм. Я также без колебаний могу вас назвать наследниками ветеранов Великой Отечественной войны», заключил Муфтий Республики Дагестан. Ветераны-афганцы также высказали Муфтию свои предложения и рассказали о работе общественной организации ветеранов афганских событий, объединившей людей разных национальностей, ведь во время боевых действий все они были объединены одной целью защитить свою Родину.
Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди награждён медалью «За Верность Отчизне»
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 22:38
Награда духовному лидеру мусульман республики была вручена сегодня, 15 февраля, в рамках встречи с дагестанскими ветеранами-афганцами. Шейх Ахмад Афанди, обращаясь к присутствующим, отметил их героический труд при исполнении служебного долга за пределами Отечества.
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