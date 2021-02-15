В Дагестане 230 тысяч семей получили поддержку благотворительных фондов в период пандемии

Сергей Меликов отметил вклад благотворительных организаций в борьбе коронавирусом: это и закупка средств защиты, оборудования а также передача до каждого адресата необходимых продуктов питания и средств гигиены. Сергей Меликов подчеркнул, что без этой поддержки было бы сложно всем.

«Как всегда бывает в такие тяжелые минуты, в людях проявились лучшие качества. Лучшие качества наших земляков, которые в том числе здесь присутствуют, которые не смотря на сложность всей экономической ситуации, связанной с пандемией, нашли возможность еще и помочь людям а также тем структурам, от которых зависело спасение человеческих жизней», заключил Глава Дагестана. В свою очередь, представители фондов рассказали о своей работе и озвучили идеи для дальнейшей совместной реализации. Был представлен проект «Доброфон», так называется не имеющая аналогов система учета людей, нуждающихся в помощи. Такая виртуальная база будет содержать информацию о каждом из подопечных фондов. Это позволит организациям региона наглядно видеть, сколько людей нуждается в помощи а скольким удалось помочь за тот или иной период.

В завершении встречи, Сергей Меликов поблагодарил всех участников разговора за активную деятельность и вручил каждому от своего имени благодарственные письма.