ЗАМАНА - В Дагестане 230 тысяч семей получили поддержку благотворительных фондов в период пандемии

В Дагестане 230 тысяч семей получили поддержку благотворительных фондов в период пандемии

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15 февраля, 2021. Понедельник 22:21
В Дагестане 230 тысяч семей получили поддержку благотворительных фондов в период пандемии В Дагестане 230 тысяч семей получили поддержку благотворительных фондов в период пандемии

За эту работу Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поблагодарил представителей фондов встретившись с ними в социальном кафе "Время перемен" в Махачкале. Уточним, что встреча прошла в не формальной обстановке живого общения.

В Дагестане 230 тысяч семей получили поддержку благотворительных фондов в период пандемии
Общество

Сергей Меликов отметил вклад благотворительных организаций в борьбе коронавирусом: это и закупка средств защиты, оборудования а также передача до каждого адресата необходимых продуктов питания и средств гигиены. Сергей Меликов подчеркнул, что без этой поддержки было бы сложно всем.
«Как всегда бывает в такие тяжелые минуты, в людях проявились лучшие качества. Лучшие качества наших земляков, которые в том числе здесь присутствуют, которые не смотря на сложность всей экономической ситуации, связанной с пандемией, нашли возможность еще и помочь людям а также тем структурам, от которых зависело спасение человеческих жизней», заключил Глава Дагестана. В свою очередь, представители фондов рассказали о своей работе и озвучили идеи для дальнейшей совместной реализации. Был представлен проект «Доброфон», так называется не имеющая аналогов система учета людей, нуждающихся в помощи. Такая виртуальная база будет содержать информацию о каждом из подопечных фондов. Это позволит организациям региона наглядно видеть, сколько людей нуждается в помощи а скольким удалось помочь за тот или иной период.
В завершении встречи, Сергей Меликов поблагодарил всех участников разговора за активную деятельность и вручил каждому от своего имени благодарственные письма.

 

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