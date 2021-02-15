Председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что подобные цели в 2021 году предусмотрено 60 млрд рублей.
Правительство России поможет тяжелобольным детям
- Автор Арслан
- 15 февраля, 2021. Понедельник 18:31
Десять млрд рублей, по данным Мирмола, будет выделено Правительством России на закупку лекарств для детей с тяжелыми, редкими заболеваниями.
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