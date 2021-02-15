ЗАМАНА - Деятельность учреждений в селе Арани остается под запретом

Деятельность учреждений в селе Арани остается под запретом

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15 февраля, 2021. Понедельник 18:20
Деятельность учреждений в селе Арани остается под запретом

О том, что возобновление деятельности детского сада и школы в селе Арани, где ранее произошло массовое отравление, пока невозможно, сообщает Интерфакс-Юг.

Деятельность учреждений в селе Арани остается под запретом
Общество

Такое решение, не смотря на то, что ситуация нормализовалась, приняли в дагестанском роспотребнадзоре.

Напомним, что к медикам в сельскую больницу с кишечным отравление обратились почти 100 человек.

 

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