ЗАМАНА - Фонд Шамиля будет ходатайствовать о присвоении награды росгвардейцу, спасшему целую семью

Фонд Шамиля будет ходатайствовать о присвоении награды росгвардейцу, спасшему целую семью

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16 февраля, 2021. Вторник 08:25
Фонд Шамиля будет ходатайствовать о присвоении награды росгвардейцу, спасшему целую семью

Президент всемирного общества «Фонд Шамиля» Алиасхаб Хархачаев будет ходатайствовать о присвоении государственной награды майору полиции Магилаву Хайрулаеву, который героически спас многодетную семью от отравления угарным газом.

Фонд Шамиля будет ходатайствовать о присвоении награды росгвардейцу, спасшему целую семью
Общество

Об этом он заявил в рамках заседания фонда. Подчеркнём, что в январе месяце в населенном пункте Альбурикент Магилав Хайрулаев выручил многодетную семью, которая отравилась угарным газом. Сосед Магилава попросил о срочной поддержке, тот поторопился на помощь, но входные двери дома были закрыты. Тогда он перелез через забор и вошел в дом. В помещении правоохранитель ощутил мощный запах газа и скоро нашел соседа и всю его семью без сознания. Хайрулаев в одиночку вынес всех жителей из дома и позвонил в 03. До приезда докторов росгвардеец совместно с женой оказали пострадавшим доврачебную помощь. В итоге обученных действий работника Национальной гвардии получилось недопустить катастрофы.

 

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