Фонд Шамиля будет ходатайствовать о присвоении награды росгвардейцу, спасшему целую семью

Об этом он заявил в рамках заседания фонда. Подчеркнём, что в январе месяце в населенном пункте Альбурикент Магилав Хайрулаев выручил многодетную семью, которая отравилась угарным газом. Сосед Магилава попросил о срочной поддержке, тот поторопился на помощь, но входные двери дома были закрыты. Тогда он перелез через забор и вошел в дом. В помещении правоохранитель ощутил мощный запах газа и скоро нашел соседа и всю его семью без сознания. Хайрулаев в одиночку вынес всех жителей из дома и позвонил в 03. До приезда докторов росгвардеец совместно с женой оказали пострадавшим доврачебную помощь. В итоге обученных действий работника Национальной гвардии получилось недопустить катастрофы.