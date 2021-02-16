Арнольд Шварцнеггер попрощался с Юрием Власовым

"Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" всего-лишь слово. Не более. Это первый человек, взявший вес в 200 килограмм. Благодаря таким, как он, я не имею права говорить, что сделал себя сам. Этот человек был не только первоклассным атлетом он был потрясающим мыслителем: Юрий говорил о поэзии и политике как профессор.Он даже носил с собой больше книг, чем весов. Он говорил, что сила тела ничто, по сравнению с силой разума. Он был действительно уникален, и я надеюсь, что каждый из нас найдёт в его жизни своё вдохновение. Мне повезло знать его лично, и мне будет его нахватать. Сегодня мои мысли с ним и с его семьёй".