Coca-Cola начнёт продаваться в бумажных бутылках

Макет картонной бутылки для проведения тестов разработала датская компания Paper Bottle Company (Pobaco). Но в ней всё же содержатся пластмассовые элементы (крышка и мембрана). При всем этом компания не прекращает вести работу над модернизацией технологии, чтоб сделать полностью перерабатываемую бутылку из бумаги, которая сумеет предупреждать утечку газа из напитков.