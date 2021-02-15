Макет картонной бутылки для проведения тестов разработала датская компания Paper Bottle Company (Pobaco). Но в ней всё же содержатся пластмассовые элементы (крышка и мембрана). При всем этом компания не прекращает вести работу над модернизацией технологии, чтоб сделать полностью перерабатываемую бутылку из бумаги, которая сумеет предупреждать утечку газа из напитков.
Coca-Cola начнёт продаваться в бумажных бутылках
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 16:15
Кока-Кола начнёт тестировать продажу напитков в картонных бутылках. Так компания желает всецело исключить пластиковую упаковку, передаёт BBC.
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