Согласно мнению главы сельского поселения Ислама Муртазаева, 2-х этажная вачебная амбулатория будет оснащена передовым медоборудованием.
«В амбулатории будут работать 4 палаты для дневного пребывания заболевших. Окончание строительства запланировано на май месяц текущего года», сообщил Ислам Муртазаев.
Уточним, что такой темп работы стал доступен благодаря решению о строительстве Амбулатория из быстровозводимых железных конструкций.
В селе Муги Акушинского района ведется строительство врачебной амбулатории
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 15:09
Началась закладка фундамента сельской медицинской амбулатории на 100 посещений в день. Конкурс на стройку объекта выиграло ООО «Ревард».
Согласно мнению главы сельского поселения Ислама Муртазаева, 2-х этажная вачебная амбулатория будет оснащена передовым медоборудованием.
Последнее от Хадижат
- В Кайтагском районе ликвидировали несанкционированную мусоросвалку
- В Сергокалинском районе прошла акция "Добрая суббота"
- В Кулинском раойне продолжается вакцинопрофилактики жителей от вируса Covid-19
- В селе Арани Хунзахского района продлили ограничения в работе школы и детсада по причине массового отравления
- Сергей Меликов поздравил ветеранов-афганцев с Днем вывода советских войск из Афганистана