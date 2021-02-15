ЗАМАНА - В селе Муги Акушинского района ведется строительство врачебной амбулатории

В селе Муги Акушинского района ведется строительство врачебной амбулатории

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15 февраля, 2021. Понедельник 15:09
В селе Муги Акушинского района ведется строительство врачебной амбулатории

Началась закладка фундамента сельской медицинской амбулатории на 100 посещений в день. Конкурс на стройку объекта выиграло ООО «Ревард».

В селе Муги Акушинского района ведется строительство врачебной амбулатории
Общество

Согласно мнению главы сельского поселения Ислама Муртазаева, 2-х этажная вачебная амбулатория будет оснащена передовым медоборудованием.
«В амбулатории будут работать 4 палаты для дневного пребывания заболевших. Окончание строительства запланировано на май месяц текущего года», сообщил Ислам Муртазаев.
Уточним, что такой темп работы стал доступен благодаря решению о строительстве Амбулатория из быстровозводимых железных конструкций.

 

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