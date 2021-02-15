В рамках субботника, была убрана территория села Маджалис: центральная улица Алисултанова и вся прилегающая к ней территория с Аллей Героев, парковой зоной и пешеходными дорожками, также пришкольные территории и внутрисельские улицы. Потом все силы были сконцентрированы на более проблемной зоне поселке Тубен-аул, который тоже является частью райцентра. На помощь им была привлечена специальная автотехника, вывозившая весь собранный в мешки мусор на мусоросвалку. Как рассказывает пресс-центр муниципалитета, это уже 3-ий субботник в районе на протяжении последних двух недель.
Руководитель администрации района Алим Темирбулатов, подводя результаты субботника, заключил: "Чистота района зависит от всех нас, от уровня экологической культуры каждого жителя! "
В Кайтагском районе ликвидировали несанкционированную мусоросвалку
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 14:55
Убрать мусор с улиц райцентра вышли сотрудники администрации, милиции и учебных заведений.
В рамках субботника, была убрана территория села Маджалис: центральная улица Алисултанова и вся прилегающая к ней территория с Аллей Героев, парковой зоной и пешеходными дорожками, также пришкольные территории и внутрисельские улицы. Потом все силы были сконцентрированы на более проблемной зоне поселке Тубен-аул, который тоже является частью райцентра. На помощь им была привлечена специальная автотехника, вывозившая весь собранный в мешки мусор на мусоросвалку. Как рассказывает пресс-центр муниципалитета, это уже 3-ий субботник в районе на протяжении последних двух недель.
Последнее от Хадижат
- В селе Муги Акушинского района ведется строительство врачебной амбулатории
- В Сергокалинском районе прошла акция "Добрая суббота"
- В Кулинском раойне продолжается вакцинопрофилактики жителей от вируса Covid-19
- В селе Арани Хунзахского района продлили ограничения в работе школы и детсада по причине массового отравления
- Сергей Меликов поздравил ветеранов-афганцев с Днем вывода советских войск из Афганистана