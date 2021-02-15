В Кайтагском районе ликвидировали несанкционированную мусоросвалку

В рамках субботника, была убрана территория села Маджалис: центральная улица Алисултанова и вся прилегающая к ней территория с Аллей Героев, парковой зоной и пешеходными дорожками, также пришкольные территории и внутрисельские улицы. Потом все силы были сконцентрированы на более проблемной зоне поселке Тубен-аул, который тоже является частью райцентра. На помощь им была привлечена специальная автотехника, вывозившая весь собранный в мешки мусор на мусоросвалку. Как рассказывает пресс-центр муниципалитета, это уже 3-ий субботник в районе на протяжении последних двух недель.

Руководитель администрации района Алим Темирбулатов, подводя результаты субботника, заключил: "Чистота района зависит от всех нас, от уровня экологической культуры каждого жителя! "