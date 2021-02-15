ЗАМАНА - В Кайтагском районе ликвидировали несанкционированную мусоросвалку

В Кайтагском районе ликвидировали несанкционированную мусоросвалку

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15 февраля, 2021. Понедельник 14:55
В Кайтагском районе ликвидировали несанкционированную мусоросвалку В Кайтагском районе ликвидировали несанкционированную мусоросвалку

Убрать мусор с улиц райцентра вышли сотрудники администрации, милиции и учебных заведений.

В рамках субботника, была убрана территория села Маджалис: центральная улица Алисултанова и вся прилегающая к ней территория с Аллей Героев, парковой зоной и пешеходными дорожками, также пришкольные территории и внутрисельские улицы. Потом все силы были сконцентрированы на более проблемной зоне поселке Тубен-аул, который тоже является частью райцентра. На помощь им была привлечена специальная автотехника, вывозившая весь собранный в мешки мусор на мусоросвалку. Как рассказывает пресс-центр муниципалитета, это уже 3-ий субботник в районе на протяжении последних двух недель.
Руководитель администрации района Алим Темирбулатов, подводя результаты субботника, заключил: "Чистота района зависит от всех нас, от уровня экологической культуры каждого жителя! "

 

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