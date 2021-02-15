Школьники посетили на дому педагога младших классов Омарову Халимат Кабулахбаровну и преподавателя родного языка и литературы Исаева Багаудина Исаевича.
Как сообщает пресс-служба района, школьними помогли им по хозяйству, сделали уборку, накормили обедом и побеседовали. Пенсионеры педагогической отрасли остались довольны этой встречей.
В Сергокалинском районе прошла акция "Добрая суббота"
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 14:42
13 февраля РДШ МКОУ «Аймаумахинская СОШ» присоединились к Всероссийской акции «Добрая суббота».
Школьники посетили на дому педагога младших классов Омарову Халимат Кабулахбаровну и преподавателя родного языка и литературы Исаева Багаудина Исаевича.
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