На данный момент в больнице остаются 12 человек, трое из них дети. «Положение дел в принципе уже нормализовалась, новых случаев в последние дни не зафиксированы. Однако Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей республики пока не советует осуществить возобновление работу школы и детсада, решено продлить ограничения с 15 февраля по 24», сообщает ТАСС.
Напомним, 1 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу из села Арани поступила первая группа пациентов с признаками отравления.
Всего к докторам обратились 95 человек, две третьих из которых дети. До выяснения событий ЧП была приостановлена работа школы и детсада. В поселке действуют ограничения по подаче воды.
По факту масштабного отравления открыто уголовно-процессуальное производство по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
В селе Арани Хунзахского района продлили ограничения в работе школы и детсада по причине массового отравления
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 14:27
Ограничение в работе школы и детсада в поселке Арани Хунзахского района Республики Дагестан после масштабного отравления детей продлено до 24 февраля.
На данный момент в больнице остаются 12 человек, трое из них дети. «Положение дел в принципе уже нормализовалась, новых случаев в последние дни не зафиксированы. Однако Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей республики пока не советует осуществить возобновление работу школы и детсада, решено продлить ограничения с 15 февраля по 24», сообщает ТАСС.
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