15 февраля - Международный день борьбы с детской онкологией

Стоит отметить, что Международный день борьбы с раком у детей ежегодно отмечают 15 февраля. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком.

Как считают в Международной ассоциации детского рака, каждый онкологический больной ребенок обязан иметь право на раннюю и правильную диагностику, право на обеспечение актуально необходимыми медицинскими препаратами, право на соответствующее высококачественное лечение, а также право на уход, услуги и возможность получения размеренных средств к существованию.