Стоит отметить, что Международный день борьбы с раком у детей ежегодно отмечают 15 февраля. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком.
Как считают в Международной ассоциации детского рака, каждый онкологический больной ребенок обязан иметь право на раннюю и правильную диагностику, право на обеспечение актуально необходимыми медицинскими препаратами, право на соответствующее высококачественное лечение, а также право на уход, услуги и возможность получения размеренных средств к существованию.
15 февраля - Международный день борьбы с детской онкологией
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 14:08
В отделении онкологии гематологии и химиотерапии ДРКБ им. Кураева проходит мероприятие, приуроченное Международному дню борьбы с детской онкологией.
Стоит отметить, что Международный день борьбы с раком у детей ежегодно отмечают 15 февраля. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком.
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