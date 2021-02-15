ЗАМАНА - В Минздраве РФ рассказали об особые условиях реабилитации после коронавируса

В Минздраве РФ рассказали об особые условиях реабилитации после коронавируса

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15 февраля, 2021. Понедельник 13:36
В Минздраве РФ рассказали об особые условиях реабилитации после коронавируса

О том, что вопрос реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом, требует особого рассмотрения, сообщила главный реабилитолог министерства здравоохранения России Галина Иванова.

В Минздраве РФ рассказали об особые условиях реабилитации после коронавируса
Общество

По словам специалиста по медицинской реабилитации, восстановление граждане, переболевшие ковидом, должны проходить в организациях, оснащенных определенным оборудованием, которого чаще всего нет, например, в фитнес-центрах. Кроме того, профессор сообщает, что подобные организации должны иметь лицензию на медицинскую реабилитацию.

 

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