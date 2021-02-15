В Минздраве РФ рассказали об особые условиях реабилитации после коронавируса

По словам специалиста по медицинской реабилитации, восстановление граждане, переболевшие ковидом, должны проходить в организациях, оснащенных определенным оборудованием, которого чаще всего нет, например, в фитнес-центрах. Кроме того, профессор сообщает, что подобные организации должны иметь лицензию на медицинскую реабилитацию.