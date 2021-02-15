По всей России провалилась акция в поддержку Навального

О том, что к призыву оппозиции выйти на улицу 14 февраля с включенным фонариком на смартфоне почти никто не откликнулся, в Телеграм сообщил публицист Илиас Меркури.

Протестная акция с фонариками, как сообщает ridus.ru – очередная попытка несистемной оппозиции опорочить базовые ценности россиян.

Отмечено, что судя по активности в социальных сетях акция по России прошла практически незамеченной. Людей, вышедших накануне поддержать оппозиционера Алексея Навального, заключенного под стражу, можно было посчитать на пальцах. Так, в Москве, по словам журналиста Александра Романенкова, из многотысячного дома вышли «человек 9». В Хабаровске и Иркутске на улицы вышло буквально по два человека.