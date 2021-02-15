В Дагестане проводятся проверки спецтранспорта

Работники территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Республике Дагестан провели рейды за выполнением водителей автотранспортных средств правил перевозки грузов.

А именно, в прошлые выходные проводились масштабные рейды в Дербентском районе. Проверками были охвачены тяжеловесные автомобили и спецтранспорт. За один рейд было проинспектировано примерно 100 машин, бензовозов, большегрузов. По результатам было установлено больше двадцати нарушений. На водителей составлены протоколы.