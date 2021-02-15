А именно, в прошлые выходные проводились масштабные рейды в Дербентском районе. Проверками были охвачены тяжеловесные автомобили и спецтранспорт. За один рейд было проинспектировано примерно 100 машин, бензовозов, большегрузов. По результатам было установлено больше двадцати нарушений. На водителей составлены протоколы.
В Дагестане проводятся проверки спецтранспорта
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 12:37
Работники территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Республике Дагестан провели рейды за выполнением водителей автотранспортных средств правил перевозки грузов.
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