ЗАМАНА - В Дагестане проводятся проверки спецтранспорта

В Дагестане проводятся проверки спецтранспорта

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15 февраля, 2021. Понедельник 12:37
В Дагестане проводятся проверки спецтранспорта

Работники территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Республике Дагестан провели рейды за выполнением водителей автотранспортных средств правил перевозки грузов.

В Дагестане проводятся проверки спецтранспорта
Общество

А именно, в прошлые выходные проводились масштабные рейды в Дербентском районе. Проверками были охвачены тяжеловесные автомобили и спецтранспорт. За один рейд было проинспектировано примерно 100 машин, бензовозов, большегрузов. По результатам было установлено больше двадцати нарушений. На водителей составлены протоколы.

 

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