ЗАМАНА - Дагестанские предприниматели могут зарегистрироваться в качестве ИП через МФЦ

Дагестанские предприниматели могут зарегистрироваться в качестве ИП через МФЦ

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15 февраля, 2021. Понедельник 12:11
Дагестанские предприниматели могут зарегистрироваться в качестве ИП через МФЦ

Дагестанские бизнесмены на момент обращения в МФЦ обязаны иметь при для себя личный паспорт и личный номер налогоплательщика, рассказывает пресс-центр Министерства экономического развития РД.

Дагестанские предприниматели могут зарегистрироваться в качестве ИП через МФЦ
Общество

Главные достоинства статуса ИП: Средства на счетах при подобном положении застрахованы государством. Вести коммерческую деятельность можно в любом субъекте Российской Федерации. Держать в штате бухгалтерию не является необходимостью. С законодательной точки зрения вы остаетесь человеком, а не переквалифицированы в статус организации, а это даёт ряд налоговых преимуществ.

 

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