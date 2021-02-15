Дагестанские предприниматели могут зарегистрироваться в качестве ИП через МФЦ

Автор Хадижат

Дагестанские бизнесмены на момент обращения в МФЦ обязаны иметь при для себя личный паспорт и личный номер налогоплательщика, рассказывает пресс-центр Министерства экономического развития РД.