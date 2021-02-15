Житель поселка Нижнее Казанище Набиюла Акаев ветеран вооруженного конфликта в Афганистане. Уже пятнадцать лет он преподает технологию в местной школе.
Не редко, ученики в школе расспрашивают его о воне в Афганистане. Подростков интересует, как проходили боевые столкновения, и что испытывает человек, убивая врага.
По словам ветерана, в 1990 году у всех ветеранов Афганских событий сложилось твердое ощущение, что про них забыли, и ждать внимания государства к их проблемам не имеет смысла. Сегодня эта ситуация меняется в корне.
Раз в год, в порядке очередности, Министерством труда и социального развития региона ветеранам Афганцам вручаются свидетельства на улучшение жилищных условий. В прошлом году, ведомство обеспечило жилищными свидетельствами 83 ветерана вооруженного конфликта в Афганистане в общем размере свыше 91 млн. рублей.
Стоит отметить, что в текущем году на улучшение условий проживания Афганцев из федерального и республиканского бюджетов будет потрачено 222 миллиона рублей. Это поспособствует улучшению жилищных условий 195 ветеранов.
Участники афганских событий реализовали сертификаты на улучшение жилищных условий
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 11:13
15 февраля 1989 года подошел к концу вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Житель поселка Нижнее Казанище Набиюла Акаев ветеран вооруженного конфликта в Афганистане. Уже пятнадцать лет он преподает технологию в местной школе.
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