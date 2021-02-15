Генеральный директор транспортной компании ООО «Астория» Микаил Джабраилов, комментируя ситуацию в поселке Шамхал-Термен города Махачкалы, подчеркнул, что цена 28 рублей остается прежней.
О том, что информация, согласно которой цена за проезд по маршруту №188 вдруг повысилась, не соответствует действительности, сообщает мэрия города.
Генеральный директор транспортной компании ООО «Астория» Микаил Джабраилов, комментируя ситуацию в поселке Шамхал-Термен города Махачкалы, подчеркнул, что цена 28 рублей остается прежней.
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