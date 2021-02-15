ЗАМАНА - Фестиваль «Респект+» стартовал в Дагестане

Фестиваль «Респект+» стартовал в Дагестане

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15 февраля, 2021. Понедельник 09:50
Фестиваль «Респект+» стартовал в Дагестане

Первые площадки фестиваля «Респект+», в рамках которого комиксы, литература и настольные игры рассматриваются как методы социальной и просветительской работы, прошли в Музее истории мировых культур и религий.

Фестиваль «Респект+» стартовал в Дагестане
Общество

По данным пресс-службы учреждения, в мероприятии принимают участие молоды люди из Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

 

 

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