По данным пресс-службы учреждения, в мероприятии принимают участие молоды люди из Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.
Первые площадки фестиваля «Респект+», в рамках которого комиксы, литература и настольные игры рассматриваются как методы социальной и просветительской работы, прошли в Музее истории мировых культур и религий.
По данным пресс-службы учреждения, в мероприятии принимают участие молоды люди из Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.
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