По данным источника, рыбодобытчиками в составе порядка 20 судов за текущий год было выловлено 7 тыс. 48 тонн кильки.
Федеральное агентство по рыболовству: «В Дагестане еще не было столько кильки»
- Автор Арслан
- 15 февраля, 2021. Понедельник 09:15
Об этом в рыболовном ведомстве сообщили, комментируя рекордный улов за всю постсоветскую историю рыбодобывающей отрасли региона.
Последнее от Арслан
- Наркодиспансер в Дагестане: «В республике все больше зависимых среди девушек»
- Сторонники Навального продолжают травлю ветерана ВОВ
- В Дагестане два местных жителя воровали из мечети
- В Махачкале состоялось мероприятие «Сквозь пламя и пепел Афгана»
- Жители Рутульского района Дагестана готовятся к вакцинации