ЗАМАНА - Федеральное агентство по рыболовству: «В Дагестане еще не было столько кильки»

Федеральное агентство по рыболовству: «В Дагестане еще не было столько кильки»

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15 февраля, 2021. Понедельник 09:15
Федеральное агентство по рыболовству: «В Дагестане еще не было столько кильки»

Об этом в рыболовном ведомстве сообщили, комментируя рекордный улов за всю постсоветскую историю рыбодобывающей отрасли региона.

Федеральное агентство по рыболовству: «В Дагестане еще не было столько кильки»
Общество

По данным источника, рыбодобытчиками в составе порядка 20 судов за текущий год было выловлено 7 тыс. 48 тонн кильки.

 

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