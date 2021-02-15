По данным Управления Федерального агентства по рыболовству, всего в республике добычу кильки производят 20 судов. «Со 2-ой декады февраля начнется усиленный лов и остальных видов рыбных ресурсов», сообщает пресс-служба ведомства.
В Дагестане по итогам января выловлено 7 тонн кильки
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 08:26
В Республике Дагестан по итогам января выловлено более 7 тысяч тонн кильки, что превосходит годовые характеристики 2016 и 2017 года.
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