ЗАМАНА - В Дагестане по итогам января выловлено 7 тонн кильки

В Дагестане по итогам января выловлено 7 тонн кильки

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15 февраля, 2021. Понедельник 08:26
В Дагестане по итогам января выловлено 7 тонн кильки

В Республике Дагестан по итогам января выловлено более  7 тысяч тонн кильки, что превосходит годовые характеристики 2016 и 2017 года.

В Дагестане по итогам января выловлено 7 тонн кильки
Общество

По данным Управления Федерального агентства по рыболовству, всего в республике добычу кильки производят 20 судов. «Со 2-ой декады февраля начнется усиленный лов и остальных видов рыбных ресурсов», сообщает пресс-служба ведомства. 

 

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