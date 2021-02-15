В Дербенте после смерти младенца уволили четырех сотрудников роддома

13 февраля, прошло совещание комиссии по служебным расследованиям. Роженица, которая потеряла малыша обвинила сотрудников родильного отделения в халатности.

«Рассмотрев все обстоятельства дела и выслушав все стороны, комиссия пришла к заключению, что диагноз младенца, не оставил возможностей на выживание. При этом, комиссия, которая возглавляется руководителем поликлиники, пришла к заключению про то, что ответственные за это лица недостаточно оценили серьёзность состояния беременной, есть вопросы и к выполнению требований деонтологии по отношению к роженице», сообщается в публикации ЦГБ Дербента.