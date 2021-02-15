ЗАМАНА - В Дербенте после смерти младенца уволили четырех сотрудников роддома

В Дербенте после смерти младенца уволили четырех сотрудников роддома

Автор
15 февраля, 2021. Понедельник 08:09
В Дербенте после смерти младенца уволили четырех сотрудников роддома

Работников Дербентской ЦГБ освободили от должности после смерти младенца. Еще пятерым вынесли выговор.

В Дербенте после смерти младенца уволили четырех сотрудников роддома
Общество

13 февраля, прошло совещание комиссии по служебным расследованиям. Роженица, которая потеряла малыша обвинила сотрудников родильного отделения в халатности.
«Рассмотрев все обстоятельства дела и выслушав все стороны, комиссия пришла к заключению, что диагноз младенца, не оставил возможностей на выживание. При этом, комиссия, которая возглавляется руководителем поликлиники, пришла к заключению про то, что ответственные за это лица недостаточно оценили серьёзность состояния беременной, есть вопросы и к выполнению требований деонтологии по отношению к роженице», сообщается в публикации ЦГБ Дербента.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top