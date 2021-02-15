ЗАМАНА - В Дагестане ожидается ухудшение погодных условий

В Дагестане ожидается ухудшение погодных условий

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15 февраля, 2021. Понедельник 00:09
В Дагестане ожидается ухудшение погодных условий

Коммунальщики Махачкалы переведены в режим повышенной готовности.

В Дагестане ожидается ухудшение погодных условий
Общество

А именно, энергетики готовят сети к работе во время резкого усиления ветра до 23 метров секунду. А также, согласно данным Гидрометеорологического центра, в феврале ожидается выпадение осадков в виде снега.
Рассказать о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно круглые сутки по бесплатному номеру Россети 8-800-220-0-220.

 

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