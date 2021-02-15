В Дагестане ожидается ухудшение погодных условий

А именно, энергетики готовят сети к работе во время резкого усиления ветра до 23 метров секунду. А также, согласно данным Гидрометеорологического центра, в феврале ожидается выпадение осадков в виде снега.

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