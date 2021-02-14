ЗАМАНА - Первого Президента Дагестана Муху Алиева поздравили со 100-летием ДАССР

Первого Президента Дагестана Муху Алиева поздравили со 100-летием ДАССР

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14 февраля, 2021. Воскресенье 18:11
Первого Президента Дагестана Муху Алиева поздравили со 100-летием ДАССР

Врио заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов и заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов по распоряжению врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова посетили с визитом первого Президента Республики Дагестан Муху Алиева.

От имени Сергея Меликова, они поздравили Муху Алиева со 100-летием со дня образования ДАССР. Муху Гимбатович поблагодарил гостей за проявленное внимание и подчеркнул, что для Дагестана эта дата крайне важная, так как Российская Федерация была и остается единственным гарантом стабильного развития Дагестана.

 

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