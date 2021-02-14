Первого Президента Дагестана Муху Алиева поздравили со 100-летием ДАССР

От имени Сергея Меликова, они поздравили Муху Алиева со 100-летием со дня образования ДАССР. Муху Гимбатович поблагодарил гостей за проявленное внимание и подчеркнул, что для Дагестана эта дата крайне важная, так как Российская Федерация была и остается единственным гарантом стабильного развития Дагестана.