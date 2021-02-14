Ряду сотрудников объявлены Благодарности Главы РД. Еще ряд сотрудников награждены Почётными дипломами Правительства РД Соответсвующее распоряжение 12 февраля подписал Глава Кабинета министров РД Абдулпатах Амирханов.
Сотрудники Роспотребнадзора поощрены за вклад в борьбу с коронавирусом
- Автор Хадижат
- 14 февраля, 2021. Воскресенье 17:54
Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов 10 февраля подписал распоряжение о поощрении сотрудников Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан за вклад в борьбу с вирусом Covid-19.
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