День рождения «языка любви»: успешное изучение французского в ДГУ как возможность получить международный диплом DELF/DALF

Самый красивый и романтичный по звучанию, «язык любви», на котором говорили Наполеон Бонапарт, Жюль Верн, Коко Шанель и другие выдающиеся личности. Французский язык - второй в мире по изучаемости после английского. Всех желающих освоить этот мелодичный язык ждёт факультет иностранных языков Дагестанского государственного университета. 14 февраля - день рождения французского языка.

Французский язык стал одним из основных мировых языков: на нем говорят в ЮНЕСКО, ООН, Международном олимпийском комитете и других крупных организациях.

Самые талантливые студенты-французы ФИЯ ДГУ добиваются определённых успехов: ездят во Францию преподавать там русский язык, проходят стажировки в вузах этой страны. Недавно студентки ФИЯ Саният Абакарова, Булатова Зухра и Булатова Захра сдали международный экзамен DELF/DALF на уровень В1 и стали обладателями специальных дипломов, подтверждающих их успех.

Обладатели диплома уровня В2 могут бесплатно обучаться в университетах Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады. Наличие диплома DELF/DALF позволяет принимать участие в международных образовательных, научных, рабочих программах, предлагаемых посольствами франкоязычных стран.

Этот экзамен можно сдать в центре международного тестирования, который действует при факультете.

Чтобы поступить на факультет иностранных языков ДГУ, нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, истории и иностранному. Вся подробная информация на сайте ФИЯ ДГУ: http://fia.dgu.ru

История зарождения французского языка

Зарождение французского связано с интересной историей: согласно франкскому хронисту Нитгарду, во время междоусобной борьбы сыновья Людовика I Благочестивого - восточнофранкский король Людовик II Немецкий и его младший брат, 19-летний западнофранкский король Карл Лысый, заключили союзнический договор против своего же самого старшего брата - Лотаря I. Лотарь якобы притеснял младшего брата Карла. Людовик, командовавший германоязычными «тевтонами», и Карл, предводительствовавший романоязычным войском, съехались в Страсбург. Здесь средний и младший брат решили для обеспечения благосостояния государства скрепить их братскую любовь клятвой в присутствии своих войск. И если клятва будет нарушена кем-нибудь из братьев, то воины нарушившего освобождаются от повиновения и присяги своему государю.

Каждое войско клялось на своем языке - романском и тевтонском. Клятвы, произнесенные братьями, получили название «Страсбургских клятв» («Страсбургских присяг»). Случилось это 14 февраля 842 года. Раздел Клятв, написанный на романском (старофранцузском языке) имеет особое значение для исторической лингвистики, поскольку это первое письменное и прямое свидетельство происхождения французского языка. Текст обеих клятв сохранился в составе латиноязычного сочинения, написанного вскоре после описываемого события, историка Нитгарда «О раздорах сыновей Людовика Благочестивого».